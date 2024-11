- Naša policija preuzela je situaciju na teritoriji Srbije jer njemu nije prvi put da je počinio krivično delo. Kada se uzme u obzir kako se sve dogodilo, činjenica je da je Alija najverovatnije prešao na teritoriju Srbije. Ta mogućnost postoji i na osnovu ispovesti meštana koji tvrde da su ga videli, ali je i dalje samo mogućnost. Područje na kojem se vrši potraga je takvo da se Balijagić njime može kretati poput vuka . Veliki je problem što u tim kućama koje nisu blizu jedne drugima žive bake koje su same, odnosno bez domaćina. Za njih to stvara veliku dozu straha.

Ostojić je sa svoje tačke profesionalnog gledišta iznela podatke do kojih je došla analizom Balijagićevih društvenih mreža:

- Alija Balijagić ima četiri Fejsbuk profila, ima dosta prijatelja iz Vojvodine, kao i dosta njih iz mesta Omoljica, a to je veliki opseg. Ne sumnjam da je snalažljiv, a možda da ga neko i krije. Ukoliko je to tačno, on takođe čini krivično delo, odnosno postaje saučesnik - rekla je i dodala: