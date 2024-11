- Nažalost u ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću reći gde se on trenutno nalazi, čak ni podatak u kojoj je on trenutno državi, ali ono što definitivno znamo je da se ovih dana u Prijepolju, u okolnim mestima, govori samo o Aliji Balijagiću. Posebno je to izraženo u mestu Brodarevo i okolnim selima gde je on prvi put vidjen, tačnije u selu Ivezići - započeo je Ličina