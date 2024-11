"Tog dana došao je kod mene u prodavnicu, ja sam menjala sina koji je trebalo da radi. Došao je da popije sok i htela sam da mu obrišem sto da sedne, zadržavala sam ga, ali on je rekao da ide na autobus u 10.30 i da ide u grad, da vodi unučice. Kasnije istog dana zove me unuka uplakana i priča mi za drugaricu Milicu da je u istoj nesreći poginula. Ja sam pokušala da je smirim i govorila sam joj da možda to nije tačno, ali ona mi je rekla da jeste i da je škola to objavila. Tog dana, tog petka bili su zajedno i rastale se nakon škole", priča Branislava iz Kovilja.