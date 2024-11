Njima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

- U Srbiji se to događa jako često. To su zvanične statistike identifikovanih žrtava radne eksploatacije, odnosno trgovine ljudima. To se može videti i u prodavnicama, marketima, ljudi nekada ne shvataju da su žrtve radne eksploatacije. Recimo, ako vama kasni plata, pa vas vlasnik radnje obmanjuje sa rečima da će biti plate, a vi radite sve više, pa radnik bude primoran da da otkaz nakon tri meseca ne plaćanja. Vrlo opasno u celom delu trgovine ljudima jeste seksualna eksploatacije dece, takođe se u mnogim fabrikama koriste deca za rad u nehumanim uslovima i baš se tretiraju kao roblje. Ovih 150 je samo identifikovanih, a veliki broj nije. Momenat koji je uzeo maha jeste da eksploatacija ljudi je proces u koji ne ulažete, a imate zaradu.