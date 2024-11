Počeo je da me izjeda crv sumnje kada sam video slike ruševine u Novom Sadu, a Miloš se ne javlja. Kasnije sam na vestima video ime i prezime mog sina na spisku stradalih, dva minuta kasnije ispred kuće parkirala se policijska patrola. Plašio sam se kakav je, da li je nešto ostalo od njega...

- Bio sam kući, radio nešto. Zove me supruga i pita da li sam se čuo sa Milošem, kažem da nisam. A ona mi onako pomalo uspaničeno odgovara "zovi ga i ako ti se javi, neka me zove" - počinje sećenja neutešni otac na dan kada je primio najtužnije vesti.

- Zvao sam ga i ja, ali se nije javljao. U jednom trenutku pitao sam suprugu da mi kaže šta se dešava i tada mi je objasnila da se desila nesreća na stanici. Mislio sam otišao je on sigurno, možda se ne javlja jer je u autobusu, igra igrice, pa da neće da se javi da ga ne prekidamo. Isprva mi je to bilo napameti - kaže Goran i dodaje da ga je tada pozvao prijatelj.

- Rekao mi je da upalim televizor i vidim šta se dešava u Novom Sadu. Video sam krš, lom i tu ruševinu. Tada je počeo da me izjeda crv sumnje. Pozvao sam i Klinički centar Vojvodine negde oko 13 časova, nisam dobio nikakvu informaciju.

- Zvali su me i njegovi iz kluba da pitaju gde je Miloš, jer im se nije javljao. Hteli su da pitaju za popodnevni trening. Nekako delovalo mi je kao da me umiruju u nekom šaljivom tonu: "Miloš, od kad ima devojku nikom se ne javlja." Sećam se da sam im u tom maniru i odgovorio "da su to momačka posla."