Nije bio tipičan kriminalac iz devedesetih. Iako su mnogi tvrdili da se on svojim likom i delom uklapa u šablon dečka sa vrelog asfalta i smrtonosnog podzemlja, Romeo je to poricao.

"Uništili su mi vezu sa devojkom do koje mi je mnogo stalo. Ne mogu ni da zamislim kako su me predstavili kod devojke koja to ničim nije zaslužila", bio je ogorčen Savić.

Ovaj "voždovčanin", koji je bio naročito blizak sa Aleksandrom Kneževićem Kneletom , za života je tvrdio za sebe da je normalan dečko i da mu nije stalo do toga da ima ogroman novac. Njegovo objašnjenje kako je došlo do toga da ga obeleže kao kriminalca svakako je bilo jedinstveno, "robinhudovsko".

"Otimao sam 'robu' i automobile pokvarenim policajcima. Voleo sam da to radim inspektorima koji su i sami kriminalci, a nisu imali smelosti da stanu naspram mene. Možda sam i preterivao, ali se kunem da niko pošten od mene nije stradao. Uvek sam uzimao od cinkaroša, pijanaca i 'indijanaca', ponižavao ih i maltretirao! Često sam to činio zbog drugih. Posle me je to mnogo koštalo."