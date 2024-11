- Naša porodica je želela da barem na neki način pomogne ujaku i ujni u ovim teškim trenucima, dok svakodnevno čekaju nove informacije o Teodorinom stanju. S obzirom na to da im je trenutno u glavi samo da Teodora bude dobro, odlučili smo da pomognemo novčano koliko ko može. Tome su se priključili ubrzo i drugi ljudi želeći da usmere svoju pomoć na isti način. Stoga smo došli na ideju da kontaktiramo i Anjine i Vukašinove roditelje i da učinimo isto i za njih. Njima je trenutno jako teško, ali svi su jedni uz druge, ovo je najmanje što sada možemo učiniti - rekla je Tamara za Kurir.

Ona je navela da je akcija prikupljanja novca pokrenuta uz saglasnost sve tri porodice, a kako kaže, zbog cele situacije oni su trenutno fokusirani samo na to da se njihova deca oporave.

- Dragi moji prijatelji, rođaci, poznanici, a i oni koji me ne znaju - kao što neki od vas znaju, a za one koji ne znaju, moja sestra Teodora M. je jedan od povređenih pacijenata u strašnoj nesreći koja se desila 1. novembra na Železničkoj stanici u Novom Sadu. U dogovoru sa porodicama drugo dvoje povređenih i uz njihovu saglasnost, moji prijatelji i ja odlučili smo da pokrenemo akciju prikupljanja pomoći za ove tri porodice. Ostaviću vam žiro račune na koje možete da uplatite novac tim porodicama. Zbog cele situacije oni su trenutno fokusirani samo na to da se njihova deca oporave. Molim vas samo da mi pošaljete dokaz o uplati kada uplatite, čisto da bih imala evidenciju koliko smo skupili novca. Hvala vam svima na ogromnoj podršci koju šaljete svaki dan meni i mojoj porodici - napisala je sestra povređene Teodore.