Profesor dr Dijana Lazić Puškaš, neuropsihijatar i sudski veštak, rekla je da je Alija Balijagić duševni bolesnik u užem smislu reči, a da takvi slučajevi moraju da se leče u institucijama.

- On je vrlo inteligentan, ali ima poremećaj ličnosti, on je sociopata i asocijalan. Ne ume da se druži i uspostavlja odnose, uvek je protiv svih, a samo je on u pravu. Kada se neko odluči na takvo delo, on mora da ima razlog za to, a on je ubio ljude jer mu nisu dali rakiju i nisu ga pustili da uđe u kuću - rekla je dr Lazić Puškaš.