Dvostruki ubica Alija Balijagić od 25. oktobra uspeva da izmiče pripadnicima bezbednosnih službi koji danonoćno tragaju za njim. Pretražuju se ruralna područja, sela, gradovi, šume i pećine, ali za sada nema uspeha. Prema poslednjim informacijama, kako navodi izvor Kurira, on je boravio nekoliko dana na teritoriji Crne Gore, u blizini granice sa Srbijom gde je spavao u napuštenom katunu . Gosti emisije " Puls Srbije " koja se emituje na Kurir televiziji Blažo Marković, predsednik Sindikata policijskih starešina Srbije i predsednik pokreta Novi ljudi- nova snaga Srbije", Milan Popović advokat, Snežana Anđelić, dečji psiholog i Jelena Spasić, novinarka hronike u Kuriru, dotakli su se Balijagićeve prošlosti, uzimajući u obzir da se radi o povratniku.

- Interesantan je podatak da se njegovo ime pominjalo vezano za ubistvo 17-godišnje devojke u Priboju 2002. godine. Postoji mogućnost da i ta istraga bude ponovo otvorena ukoliko on bude uhapšen na teritoriji Srbije. Taj slučaj se i dalje vodi kao nerešen slučaj. Tinejdžerka je ubijena u podrumu zgrade u kojoj je živela sa svojom porodicom. Bio je novembar mesec, ona je iz stana izašla da ode do prodavnice i nikada se više nije vratila. Njeno telo pronađeno je u podrumu - započela je Spasić:

- Tokom tog krivičnog postupka saslušana je tadašnja nevenčana supruga Alije Balijagića. Ona je izjavila da su njih dvoje prolazili pored zgrade, kako je videla lepu, mladu devojku koja je ušla unutra. Alija je tom prilikom rekao kako želi da uđe u podrum da bi obavio nuždu. Kada je izašao, njih dvoje su nastavili ruku pod ruku do Lima. Zastali su, a on je ispod jakne izvadio neki predmet i bacio ga u Lim. Policija je kasnije pronašla cepanicu i veštačenjem je utvrđeno da je na toj cepanici kosa ubijene devojke. Tužilaštvo je tada smatralo da nema dovoljno dokaza da se protiv njega pokrene postupak, a on nikada nije bio zvanično osumnjičen.