Mladića, kog je navodno oteo i mučio Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara, kontaktirao je Jutarnji list, ali je on u telefonskom razgovoru, kako prenose, izjavio da nikada nije bio otet i da je čitava stvar izmišljotina.

- Ma to su dezinformacije, nije bilo nikakve otmice. Nisam ni bio u tom hotelu u Austriji o kojem pričate. Ne poznajem nikakvog Nikolu Vušovića - rekao je on.

Inače, interesantno je da su i oštećeni, za čije se pokušaje ubistava vračarski klan tereti, pred Specijalnim sudom u Beogradu izjavili "da se ne pridružuju njihovom krivičnom gonjenju".