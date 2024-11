Vukojević je, kako je navedeno u optužnici, to preneo šefovima "zemunskog klana" Dušanu Spasojeviću i Miletu Lukoviću koji su nadzirali tok "akcije", okončane atentatom.

Jedan od njih bio je Dejan Milenković Bagzi, pripadnik klana i kasnije takođe svedok-saradnik, drugi je bio Vukojević, koji je u to vreme već radio u obezbeđenju Spasojevića, i treći je bio njegov prijatelj Bezarević.

- Bagzi je pitao Bezarevića da li bi hteo da nam da podatke o kretanju premijera. Bezarević je 'onako' pogledao u mene. Ja sam mu rekao: 'Pričaj slobodno'. I dogovorili su se tu da hoće da daje informacije. Na sastanku je utanačeno da klan plati Bezareviću 50.000 evra. Branko je pitao šta će vam te informacije, a Bagzi mu je odgovorio: 'Ma zveknućemo ga, ali šta to tebe briga. To tebe ne interesuje' - rekao je Vukojević, tvrdeći da je i sam tad prvi put saznao za taj plan, koji mu je kasnije potvrdio Spasojević lično.

- U policiji su me jedni tukli, drugi saslušavali, treći čuvali, a četvrti na kraju potpisao. Ovde govorim o Rodoljubu Miloviću, čoveku koga nisam video u policiji, a koji je trebalo da potpiše moju navodnu izjavu. To nije bila moja izjava, nego ju je unapred napisao tužilac Jovan Prijić. Izgubio sam smisao za život, savršeno razumem porodicu premijera, zato mi se stalno nameće jedno pitanje kao čoveku - ko je stvarno dao dojavu o kretanju premijera, ko? Ja znam da nisam, zato se nadam da će postojati oni kojima je stalo do istine, da će ovom sudu biti važna istina, jer sve vezano za mene je laž.