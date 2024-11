- Navršilo se osam godina pre neki dan od smrti brata, a pravda još nije progledala. Meni stvarno nije jasno da se do dan danas ništa od toga nije otkrilo. Ovo je malo mesto, svi se znaju, zna se i ko bi to mogao da učini, ali ništa. Uvek zaplačem kada se podsetim reči doktora sudske medicine koji mi je rekao "da nema dela tela gde nije tučen. Rekao mi je gde god da su ga on ili ostali doktori dodirnuli, imao je povredu. Znači, mučen je do smrti. Mnogo mi je muka što je tako završio jedan radan i predobar čovek - priča danas Kostićeva.