Brat i sestra Đuro G. (30) i Milica J. (28) iz Banovaca danas su izvedeni pred Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici gde će biti saslušani, nakon što su uhapšeni zbog sumnje da su osnovali udruženje mimo propisa i bez licence i na taj način pružali usluge socijalne zaštite velikom broju ljudi, koji su bili smešteni u objekat u Vojci gde je 10. novembra u jutarnjim časovima došlo do stravičnog požara.

- Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici, dana 12.11.2024. godine, pokrenulo je istragu protiv tri osumnjičena lica donošenjem Naredbe o sprovođenju istrage, zbog osnova sumnje da su izvršili krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti, od kojih je protiv dva lica, G.B. i J.M. određeno zadržavanje do 48 časova, u kojem roku su isti sprovedeni i u toku je njihovo saslušanje u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici - rečeno je za Kurir u nadležnom tužilaštvu.

Podsetimo, istraga se vodi i protiv N. T. (55), korisnika ilegalnog doma, i to zbog sumnje da je namerno izazvao požar u kom su dve žene nastradale. Sumnja se da je on zapalio čaršav, a snimile su ga i sigurnosne kamere.

- On je posle požara povređen i smešten je u bolnicu, a kada njegovo zdravstveno stanje to dozvoli biće procesuiran - kaže izvor.

Podsetimo, rođak jednog od smeštenih lica u ovom domu u Vojki rekao je ranije za Kurir da je on usluge plaćao na mesečnom nivou, kao i to da su iznosile do 500 evra, što će detaljna istraga naknadno utvrditi. Pretpostavlja se da je u trnutku izbijanja vatre u objektu bilo tridesetak ljudi. Dve žene su nastradale, a pored N. T., za koga se sumnja da je izatvao katastrofu, u bolnicu je smešten još jedan korisnik doma. Ostalii su evakuisani na sigurno.