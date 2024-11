Marijanoviću je određeno zadržavanje do 72 sata. U okviru istrage o dvostrukom ubistvu, sinoć je saslušan Aleksandar Dacić. Nakon saslušanja, njemu je određeno zadržavanje do 72 sata. U pritvor do 30 dana ranije je poslat Sava Kaluđerović, koji je osumnjičen za pomaganje nakon izvršenja krivičnog dela.

"Miljan Marijanović imao jasnu ulogu da drugim članovima udruženja, koji su dana 06.11.2024. godine, lišili života Lipovina Petra i Pejaković Žarka iz automatskih puški, obezbeđuje smeštaj. Naime, do sada prikupljenim dokazima i obaveštenjima utvrđuje se da je osumnjičeni dana 04.10.2024. zajedno sa još jednim ženskim licem, a po prethodnim dogovorom i već razrađenim planom sa ostalim članovima kriminalnog udruženja iznajmio stan na druže vreme i to podstredstvom agenta za nekretnine", navodi su u dokumentu iz istrage u koji je Portal RTCG imao uvid.

"On je predmetni stan posetio 04.10.024. godine, sa jednom devojkom koju je predstavio kao svoju curu. Tada je naveo da tu planiraju da tu zajedno žive. Takođe je navela da je za rentiranje stana tražila iznos od 450 evra za jedan jesec, te uz to 450 evra na ime depozita, sa čim Miljan nije bio saglasan, tražeći da plati samo prvu kiriju. Kako je ona to odbila, to je Miljan na navedeno i pristao, pa su se dogovorili da u cilju zaključenja ugovora, a joj Miljan pošalje telefonom sliku svoje lične karte", navodi se u istrazi.