- Stvarno čovek u sekundi može da doživi ogroman šok. To je bilo 8. novembra oko 6,30 sati ujutru. Krenula sam na posao, ušli smo u glavnu autobusku stanicu i trebalo je da promenim autobus koji me vozi do fabrike. Normalno sam izašla iz autobusa i videla te pse lutalice. Bojim ih se, ali oni u čoporu obično samo prođu. Ničim, ali apsolutno ničim ih nisam iritirala kada je jedan od njih krenuo na mene i ujeo me za taj deo oko kolena. Ono je bio užas kada su krenuli na mene. Vrisnula sam i pomogli su mi okolo ljudi tako da imam samo jedan ujed. Ne znam šta bi bilo da sam bila sama. Oduvek sam volela pse, ali ovo je stvarno neshvatljivo da taj problem ne može da se reši - priča ova žena.