Kako smo ranije prenosili, u martu 2022. Dejan Erić se na suđenju izjasnio o krivici, a između ostalog naveo je da pre ubistva nije imao fizički kontakt sa ubijenim Stanisalvom, već da su se samo sporečkali.

- Kritičan događaj sa braćom Jeličić je trajao kratko, par minuta, ne mogu tačno da se izjasnim - rekao je tada optuženi. Dok je njegov brat Nebojša Erić, koji je očevidac ubistva, ispirčao u sudnici šta se desilo kobnog dana.

- Preko brata Dejana sam upoznao braću Jeličić pre nekoliko godina i upoznali smo se u šumi, jer smo svi tražili tartufe i bili smo u normalnim odnosima. Tog dana smo se brat i ja dogovorili da idemo u šumu, uzeli smo kopalicu i pse. Dejan je stavio rukavice i izašao pre mene iz kola, a ja sam se zadržao nekoliko minuta u autu - rekao je na tom ročištu Nebojša:

- Video sam da braća Jeličić dolaze do kola, i Stanislav je kopalicom udario u moju šoferku i ona se razbila. Pitao sam ga zašto je to uradio, ali je on samo produžio. Čuo sam da je psovao Dejana. Kada se Dejan pojavio on mu je šutirao psa.

Prema njegovom svedočenju, tada je Stanislav nasrnuo na Dejana kopalicom, a Predrag je nasrnuo na njega.

- Predrag je svo vreme bodrio brata: "Sad mu j*bi majku, ubij ga!". Čuo sam da je moj brat jaukao i klečao, a Predrag kad je mene raskrvario, krenuo je put njega. Tada sam povikao: "Pazi Dejane", i uskoro sam čuo pucanj. Video sam da Dejan u desnoj ruci drži pištolj i ispalio je taj hitac, Predrag je napravio nekoliko koraka, a potom pao, Stanislav je bio još uvek živ - rekao je Nebojša tada i dodao da je njegov brat nakon toga bio izbezumljen.

Nebojša Erić nakon dvostrukog ubistva uhapšen je sa bratom Dejanom, ali se tokom postupka vodio kao svedok. I on je jedini očevidac zločina.