- Nakon što joj je ukazano za šta se tereti, Uskokovićevoj je, nakon saslušanja, određeno zadržavanje do 72 sata - navodi Libertas press .

Atraktivna crnka Nikoleta Uskoković je četvrta osumnjičena osoba, koja je uhapšena u dosadašnjoj istrazi policije i tužilaštva. Do sada su uhapšeni Sava Kaluđerović, Aleksandar Dacić i Miljan Marjanović.

Sava Kaluđerović je na predlog Višeg državnog tužilaštva, a odlukom Višeg suda u Podgorici, već sproveden u spuški pritvor, gde će boraviti do 30 dana. On je osumnjičen da je pomagao izvršiocu krivičnog dela i da je počinio krivino delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Daciću i Marjanoviću, odlukom tužilaštva, nakon saslušanja je određeno zadržavanje do 72 sata.