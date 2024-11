Zločin se, podsetimo, dogodio 6. decembra 2020. godine u šumi u mestu Jarak kod Sremske Mitrovice i to zbog višemesečnog sukoba Erića i Jeličića oko skupocenih gljiva - tartufa. Prvostepena presuda Višeg suda u Sremskoj Mitrovici doneta je u martu ove godine , a okrivljeni Dejan Erić tereti se za teško ubistvo i nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Nakon što se odbrana žalila Apelacionom sudu u Novom Sadu na presudu kojom je Erić oglašen krivim i kažnjen sa 20 godina robije, pre osam dana ona je ukinuta. Pored presude, drugostepeni sud je Eriću ukinuo i pritvor u kom se on nalazio od hapšenja, pa se osumnjičeni za dvostruko ubistvo našao na slobodi.

- Pritvor je ukinut zato što su , posle proteka četiri godine od dana izvršenja krivičnog dela, prestali razlozi zbog kojih je pritvor i bio određivan, a to je uznemirenje javnosti - navode iz Apelacionog suda.

- Porodica je duboko zgrožena rešenjem koje je doneo Apelacioni sud u Novom Sadu. Navodi se da se pritvor ukida zato što više ne postoji opasnost od uznemiravanje javnosti, što je gnusno s obzirom na to da su porodica, prijatelji i poznanici pokojnih Predraga i Stanislava duboko uznemireni ovom odlukom. Deca koja su ostala iza Predraga i Stanislava su u strahu i sada se boje za svoju bezbednost - rekli su za Kurir iz porodice Jeličić.

- Nećemo odustati, makar to značilo da ćemo do sledećeg suđenja spavati ispred kuće okrivljenog kako bismo osigurali da ubica neće napustiti Srbiju, kada mu je sud to već omogućio - navode oni.