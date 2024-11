- Imajući u vidu sve navedeno, a posebno činjenicu da je krivično delo kriminalno udruživanje zaprećeno kaznom zatvora od šest meseci do pet godina, da je krivično delo teško ubistvo zaprećeno kaznom od najmanje 10 godina zatvora, ili kaznom dugotrajnog zatvora , a da je krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija zaprećeno kaznom zatvora od jedne do osam godina, to težina krivičnih dela stavljenih na teret osumnjičenoj izražena kroz visinu zakonom zaprećene kazne za ista, predstavlja okolnost koja ukazuje na opasnost od bekstva za slučaj da se nade na slobodi, jer u slučaju osude osumnjičena može očekivati visoku zatvorsku kaznu, što je očigledno ne može ostaviti ravnodušnom. Ovo posebno ako se isto posmatra u sklopu činjenice da je osumnjičena mlađe, neudato lice, da nema dece, da nema zaposlenja, pa stoga ni čvrstih ni utemeljih razloga da ostane u Crnoj Gori. Zbog navedenog smatram da predmetne okolnosti ukazuju na opravdanu bojazan da bi se osumnjičena borakvom na slobodi mogla dati u bekstvo, iz kojih razloga je njeno zadržavanje opravdano i na zakonu zasnovano - stav je VDT-a koji je naveden u rešenju o tužilačkom zadržavanju.

- U konačnom, imajući u vidu da je osumnjičena u predmetnom kriminalnom udruženju preduzimala radnje koje su zahtevale planske aktivnosti u dužem vremenskom trajanju, te da su iste preduzimane do dana 06.11.2024. godine, kada je došlo do lišenja života Pejaković Žarka i Lipovine Petra, a pri činjenici da je do kriminalnog udruživanja došlo sa ciljem vršenja više krivičnih dela, to nalazim da postoji realna opasnost da bi osumnjičena, ukoliko bi se našla na slobodi, mogla ponoviti krivično delo za koje se tereti, zbog čega smatram da stoje razlozi za njeno zadržavanje - zaključuje se u rešenju o tužilačkom zadržavanju koje se odnosi na osumnjičenu Uskoković.