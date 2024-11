- Te noći 28. septembra bio sam u svojoj vikendici kada me je iz sna probudila buka i lomljava . Odmah sam pogledao u kamere i ugledao čoveka sa fantomkom koji u tom trenutku lomi i čupa sigurnosne kamere i tom prilikom aktivira alarm. Istog trenutka sam pozvao policiju i nastavio da pratim koliko sam mogao njegove namere oko moje kuće preko kamera koje nije stigao da onesposobi. Ako me pitate da li je prijatno da se tako probudite u gluvo doba, verujte nikome nije - izjavio je general policije Simić.

- Dok sam čekao policiju, otvorio sam prozor i poviknuo: "Šta radiš tu?". U tom trenutku on je ispalio dva hica u mom pravcu nakon čega je počeo da beži. Moram da kažem da su moje kolege došli jako brzo i profesionalno odradile uviđaj. Pregledom nadzornih kamera shvatio sam da je lice već poznato policiji za krađe, provale i to u mom komšiluku samo što je te noći moja kuća došla na red. Sreća je samo verujte mi što mi sin ili trudna ćerka te noći nisu bili u vikendici. Bogu hvala što se to meni desilo jer ja sam ipak policajac koji nosi uniformu od svoje 16. godine i ovako krizne situacije mi nisu strane - dodao je general.