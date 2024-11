Prošlo je tačno 12 godina od svirepog ubistva i jednog od najstrašnijih zločina na ovim prostorima — kada je ubijena manekenka iz Novog Sada, Vladislava Červenko (tada 25 godina). Tog 12. novembra 2012. godine, policija je ostala u šoku kada je zakoračila u stan u Fruškogorskoj 6, u novosadskom naselju Liman i zatekla telo nesrećne devojke na podu, pretučeno do neprepoznatljivosti. Na sve strane bilo je krvi. Na telu su pronađene mnogobrojne povrede, koje su nanete tupim predmetom, a na suđenju se čulo da je " umirala u najgorim mukama ".

On je napisao da mu cilj nije bio da ubije devojku i da mu je navodno priznala da ga je varala dok je bio u zatvoru. Musić je takođe i pretio da će izvršiti samoubistvo. Međutim, samo nekoliko dana kasnije uhapšen je oko 2.30 ujutru u jednom mestu između Novog Pazara i Raške. Sumnjalo se da je želeo da pobegne u Crnu Goru, a uspešno je lociran upravo dok je surfovao na "Fejsbuku".

- Volim je i tako mrtvu i zgrčenu... Saučešće porodicama što sam to uradio - napisao je on.

Kako je tada otkrio izvor iz policije, na saslušanju mladić je do detalja opisao kako je ubio svoju devojku, ali "sa povremenim prekidom filma. Motiv je bila bolesna ljubomora ".

- Sestro draga, gde ćeš? Dado, toliko si volela život, a sada si u tom belom sanduku. Sestro moja, nemoj me ostavljati, molim te. Kako ću dalje bez tebe.. . - odjekivali su krici Tanje Červenko dok je stajala pored kovčega sa telom svoje starije sestre.

- Osećala sam ljudsku obavezu da ispratim Vladislavu, koju sam mnogo volela. Tužna sam što je ugašen njen mladi život. Bila je član naše porodice i nikako ne mogu da opravdam to što joj je moj sin uradio. Zavio je u crno dve familije. Ovo je strašna tragedija. Uvek sam bila u dobrim odnosima sa Dadinom porodicom i pre sahrane sam njenu majku Sašku pitala za dozvolu da dođem i da dam čitulju u novinama - rekla je tada Borka Musić, majka Darijana Musića za "Kurir".

Monstruozan potez koji je razbesneo javnost jeste Musićevo saslušanje. On nije mogao da iznese odbranu jer je psihički potresen zato što je u toku sahrana Vladislave Červenko.

- Jednom prilikom rekla sam joj: "Dado, nemoj da se miriš s njim, nemoj da te udari pa da ostaneš mrtva." Ipak su se pomirili... Tog dana kad se desilo ubistvo došla sam u stan i videla da su stvari ispreturane i razbacane. U predsoblju je bila krv... Sin me je ubedio da treba da se vratim na posao i rekao je da se spremaju da idu na put. Tražio mi je pare i dala sam mu 1.000 dinara . Ujutro su me obavestili da je Darijan ubio Dadu - ispričala je tada nesrećna žena.

Sudski veštak dr Radenko Vuković je do detalja opisao manekenkine povrede.

- Povrede joj je naneo palicom, pesnicama, stopalima... Te povrede dovele su do cepanja jetre, preloma više rebara, mnogobrojnih povreda mekog tkiva, krvarenja u trbušnoj duplji. Vladislavina jetra je raskidana u više pravaca. U prostor razderotine može da se uvuče pesnica odrasle muške osobe. To ukazuje na to da je optuženi probio jetru udarajući je pesnicama - stoji u obdukcionom nalazu i navodi se da je uzrok smrti masovno unutrašnje krvarenje.