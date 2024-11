Srpska i crnogorska policija, od 25. oktobra ove godine, neprekidno tragaju za dvostrukim ubicom Alijom Balijagićem (64) koji je tada ubio brata i sestru Jovana i Milanku Madžgalj u mestu Sokolac kod Bijelog Polja. Za to vreme Alija se krije po šumama na teritoriji Crne Gore i Srbije.

Alija je polovinu svog života proveo u zatvoru zbog raznih krivičnih dela. Suđeno mu je i u Užicu i pred tadašnjim Okružnim sudom, danas Višim sudom u Užicu, osuđen je na 7 godina i 10 meseci zatvora zbog razbojništva i produženog dela teške krađe. On je od novembra 2002. godine harao i sejao strah među meštane prijepoljskih, pribojskih i čajetinskih sela.

"KREĆE SE NA TROMEĐI, ON JE SAD U TOPLOJ SOBI KOD...!" Iskusni planinar iz Bijelog Polja sumnja da se Alija Balijagić krije baš ovde!

Drugo razbojništvo je počinio pet dana kasnije, 27. novembra 2002. godine, oko 17 sati, na Zlatiboru u mestu Vranjevina. Došao je u kuću muškarca u kojoj se zadržao do oko 22 sata. Koristio je njegovo gostoprimstvo, a onda je uz pretnju napada nožem zahtevao od muškarca da mu preda 20.000 dinara. Da bi dokazao ozbiljnost svoje pretnje nožem je presekao telefonski kabl, a potom od čoveka tražio da sa njim pođe u druge prostorije kako bi pronašao novac. Muškarac je pri tom dohvatio manju sekiru iz hodnika da bi pružio otpor, ali mu je Alija sekiru oduzeo i njenim ušicama udario ga u predelu leve strane grudnog koša. Čovek je od udarca pao na pod, a Alija je nastavio da ga udara nogama po grudima i stomaku, zahtevajući i dalje da mu preda novac. Čovek je pokazao gde se nalazi novac, te je Alija uzeo 2.500 dinara i posle izvršenog premetanja predmeta po kući tražeći još novca, uzeo jednu baterijsku lampu i uložak za bateriju ukupne vrednosti 110 dinara.

Posle toga Alija se pojavio u Čačku. U Čačku je 29. novembra 2002. godine sa taksistom iz tog grada dogovorio da ga taksista svojim vozilom marke mazda, kojim je inače taksirao, da njega i ženu koja je bila sa njim preveze u novovaroško selo Rutoši, lažno se predstavljajući da se zove Dragan i da radi u organu unutrašnjih poslova u Čačku, a njegova saputnica Nataša. Kada su došli u Rutoše, do mesta Orašac, izvadio je nož iz džepa i stavio ga pod grlo taksisti vadeći istovremeno ključeve od vozila iz brave, a potom mu uzeo 750 dinara i jedan mobilni telefon vrednosti 2.000 dinara, sa pretplatničkom karticom. Potom je otvorio vrata od vozila i taksistu nasilno izvukao, još uvek držeći nož u ruci kojim je pokušavao da taksistu ubode. Taksista je desnom rukom uhvatio za sečivo noža i pri tom rasekao svoja dva prsta, a Alija ga je nakon toga ostavio u nepoznatom kraju i vozilom otišao u pravcu Priboja. Videći policiju dao se u bekstvo prema selu Dobrilovići te je na putu prema ovom mestu iz vozila iskočio i pobegao ostavljajući saputnicu, koju je policija potom privela.

Alija je zatim, 2.decembra 2002.godine rano izjutra u selu Hergoleš u mestu Ožalj, opština Priboj, došao do kuće jednog domaćina i pošto je utvrdio da u kući nikog nema, sa prozorskih krila povadio eksere kojima je bilo pričvršćeno staklo i nakon što je staklo skinuo, otvorio je prozor sa unutrašnje strane i kroz njega ušao u prizemlje kuće gde je u prostoriji za dnevni boravak izvršio premetanje stvari. Našao je i oduzeo 100 komada puščane municije kalibra 7,62 milimetra ukupne vrednosti 4.000 dinara , a zatim se spoljnim stepenicama popeo na sprat kuće i odvalio ulazna vrata kroz koja je ušao u jednu sobu i u njoj izvršio premetačinu kojom prilikom je pored kreveta pronašao i oduzeo jednu poluautomatsku pušku "crvena zastava", 7,62 milimetra, vrednosti 45.ooo dinara.

Alija je 20. novembra 2002.godine, oko 14 sati, u selu Mataruge kod Brodareva zajedno sa jednom ženom došao do kuće žene kojoj se okrivljeni Balijagić lažno predstavio kao lovac koji traži izgubljene lovačke pse. Žena ih je ugostila i posle izvesnog vremena su joj rekli da odlaze. Potom su se prikrili u blizini kuće i videći da je žena svojim poslom otišla od kuće, ponovo su se vratili do kuće. Alija je podesnm predmetom otvorio prozor i uvukao u kuću, gde je izvršio premetačinu i u spavaćoj sobi pronašao i oduzeo jednu lovačku pušku "Hamerles 16" vrednosti 16.500 dinara i redenik sa 10 metaka lovačkih patrona, sve ukupne vrednosti 1. 400 dinara, jedan durbin vrednosti 2.000 dinara i mobilni telefon sa punjačem i pretplatničkom karticom. Za to vreme žena je stajala u blizini kuće kako bi pazila da vlasnica kuče ili neko drugi ne naiđe. Posle su se udaljili odnoseći oduzete predmete. Žena koja je bila sa njim osuđena je na 7 meseci zatvora.