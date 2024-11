Nakon što se odbrana žalila novosadskom Apelacionom sudu na presudu kojom je Erić oglašen krivim i kažnjen sa 20 godina robije, pre osam dana ona je ukinuta . Pored presude, drugostepeni sud je Eriću ukinuo i pritvor u kom se on nalazio od hapšenja, pa se osumnjičeni za dvostruko ubistvo našao na slobodi.

- To je jednostavno pravo Apelacionog suda, zapravo to je korekcija čitavog postupka, a postoji pretpostavka da su sudije Apelacionog suda stručnije, iskusnije i da bolje poznaju pravo od onih sudija koje sude u Prvostepenom, zato ih i kontrolišu, pa imaju apsolutnu dispoziciju da mogu da odluče o svemu, naravno u okviru uloženih žalbi. Ovo je izrečena kazna od 20 godina, jedan maksimum izrečene mogućnosti, postoji taj raspod od 20 godina do doživotnog zatvora i sud je jednostavno stao na stanovište da bi trebalo razmotriti i druge dokaze. Ono što ja imam kao informaciju jeste da treba da se urade psihijatrijska veštačenja.