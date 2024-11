VIŠI SUD U BEOGRADU sudija Milena Vasić Pejčić, sudija pojedinac, u parnici tužioca Alekse Šejića iz Vladičinog Hana, čiji je punomocnik Nikola Ristović, advokat iz Beograda, protiv tuženih Privredno društvo za obezbeđivanje prava i distribuciju audio-vizuelnih proizvoda MONDO INC DOO BEOGRAD (Stari grad), sa sedištem u Beogradu i Rajka Nedića iz Beograda, čiji su zajednički punomoćnici Aleksandar B. Petrović i Branislav D. Glogonjac, advokati iz Beograda, radi naknade nematerijalne štete, vrednost predmeta spora 200.000,00 dinara, nakon usmene i javne glavne rasprave, koja je zaključena dana 13.11.2023. godine doneo je

II OBAVEZUJU SE tuženi Privredno društvo za obezbeđivanje prava i distribuciju audio-vizuelnih proizvoda MONDO INC DOO BEOGRAD (Stari grad), sa sedištem u Beogradu i Rajka Nedića iz Beograda da tužiocu Aleksi Šejiću iz Vladičinog Hana na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda solidarno isplate iznos od 40.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 13.11.2024. godine do isplate, u roku od 8 dana od dana prijema prepisa presude.

III ODBIJA SE tužbeni zahtev tužioca Alekse Šejića iz Vladicinog Hana u delu u kome je tražio da se obavežu tuženi Privredno društvo za obezbedivanje prava i distribuciju audio-vizuelnih proizvoda MONDO INC DOO BEOGRAD (Stari grad), sa sedištem u Beogradu i Rajka Nedića iz Beograda, da mu na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda solidarno isplate preko dosudenog iznosa od 40.000,00 dinara do traženog iznosa od 200.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom pocev od 13.11.2024. godine do isplate.