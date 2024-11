- Ovde se traži neki razlog zašto se desilo ovo. To je u redu, ali ovde se sada priča o mojim psihopatskim crtama i nekim psihičkim poremećajima. Kako je to moguće kada sam samo godinu dana pre toga, u aprilu, išao na VMA, gde sam prošao toliko psiholoških i psihijatrijskih analiza kada sam se prijavljivao za Vojnu akademiju? Pa me sada zanima kako je moguće da sam samo za godinu dana postao krvoločna zver, psihopa i ubica? Evo, neka mi kažu! Neka neko uzme te analize od ranije i ove sada, pa neka ih uporedi i kaže mi kakav sam, to zanima i mene i ostale ožalošćene - rekao je drsko Blažić, a potom mu je sudija Lidija Jovanovski oduzela reč i uz pratnju pet stražara vraćen je u boks u kom sedi sa ocem Radišom.

- Novi dokazi do kojih je došlo Više javno tužilaštvo u Smederevu jasno govore o tome da su Blažići oduvek volelii oružje i to ponosno isticali. Ovaj dokaz je važan, jer je Radiša Blažić tokom svojih izlaganja navodio "da on nije išao čak ni u lov i da on ne voli oružje". Fotografije do kojih je tužilaštvo došlo pokazuju suprotno. Takođe, fotografija uroševog sudskog dokumenta u RAdišinom telefonu pokazuje da je on znao da je njegov sin procesuiran, a on je ranije govorio da nije to znao. Zbog svega toga su ovi dokazi tužilaštva od velikog značaja za ovaj postupak - objašnjava izvor Kurira.