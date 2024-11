- Uvek će mi faliti. Pre nego što su izašli bili su u mojoj sobi i nisu planirali uopšte da idu bilo gde. Svi smo se okupili i ležali pod mojim čupavim ćebetom. Oni su to voleli, da se tu grlimo, mazimo i igrali smo u troje igricu. Ne ljuti se čoveče, to je bila igrica koju smo igrali zajedno uvek. Pobedili su me i smejali smo se i blesavili celo veče. Rekla sam im da me ne ostavljaju kada su krenuli u školsko dvorište da se vide sa društvom. Poljubili su me i otišli i nikad se više nisu vratili - kaže Zorica kroz suze.