Okrivljenom se stavlja na teret da je u periodu od decembra 2021. do septembra 2022. godine, u GO Novi Beograd, u naselju „Blok A", putničko vozilo marke „Porše 911", čija je vrednost bila 5.645.572,34 dinara, putničko vozilo „Audi Q7", čija je vrednost bila 676.863,08 dinara, putničko vozilo „VW multivan", čija je vrednost bila 334.870,00 dinara, sva tri u svojini privrednog društva iz Budve i putničko vozilo „Land rover range rover", čija je vrednost bila 1.598.030,15 dinara, koje je u tom trenutku bilo u svojini pokojnog A.S., oca oštećene K.S., koje je ona poverila okrivljenom na čuvanje do okončanja ostavinskog postupka, pa je na zahtev oštećene odbio da joj vrati i prisvojio ih je za sebe.