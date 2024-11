- Sluteći zlo, žena je odmah to prijavila policiji, ali nažalost bilo je kasno. Nikola je uspeo da ostvari svoj zao naum. Ubio je sina i sebe. Uradio je to da napakosti bivšoj ženi, da ona pati... Nije hteo da joj dozvoli da posle razvoda bude srećna - pričaju poznanici.

- Kobnog dana Marko B. je uzeo slobodan dan i hteo je da ga provede s Petrom, to je zapravo bio prvi put da se nasamo viđa sa detetom, a nažalost, i poslednji. Majka devojčice se protivila tome, jer je smatrala da je on opasan, kako za nju, tako i za dete. Njene crne slutnje i vapaj niko nije čuo, a ona je tog dana predosetila da će se desiti nešto strašno. Malena Petra, na dan ubistva više puta je zvala majku na video poziv i govorila joj: "Mamice dođi, dođi kod nas, mnogo nam je lepo ovde". Ispostavilo se da je on terao dete da to priča kako bi namamio Suzanu u stan i kako bi, verovatno, i nju ubio.