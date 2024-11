Nesreća se, podsetimo, dogodila juče oko 15 časova na putu Vlajkovac-Uljma kod Vršca, kada se upravljajući automobilom marke "škoda" temišvarskih registracija, sudario sa kamionom valjevskih tablica. Vozač teretnjaka tom prilikom zadobio je teške telesne povrede. Nikola M., kako smo ranije preneli, pre nesreće poslao je poruku bivšoj supruzi, odnosno majci njegovog deteta "da je to poslednji put da vidi dete" i to nakon što ga je uzeo iz vrtića.

- Možda pomalo grubo deluje, ali svi su ga se plašili. Nema kome nije provalio u kuću, šupu, prodavnicu. Hodajući problem i baksuz. U selu ima mnogo ljudi koji žive sami i javno su govorili da ga se plaše da ih ne pokrade i da ih ne napadne. Imao je i ispade gde je ljudima usred noći ulazio u kuću i to kroz prozor. Jedna starija komšinica je spavala u dnevnoj sobi, a ne u spavaćoj kao i obično, a Nikolin brat joj je nekim pajserom otvorio prozor i ušao. Spavala je, pa nije čula, kad je ustala nema šta joj nije pokrao iz kuće - priseća se naš sagovornik i dodaje:

- Prijavila je ona to policiji , ali svi su odmah znali da je on jer je malo mesto. Inače, onda su počeli da stavljaju one klopke za miševa na vrata i prozore kako bi se zaštitili od njega. Ljudi su svašta smišljali da bi se odbranili od opasnog razbojnika.