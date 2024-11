Nikola M. (35) iz okoline Vršca poginuo je juče u saobraćajnoj nesreći zajedno sa svojim dvogodišnjim sinom M. M. , nakon što je namerno izazavo udes kada se zakucao u kamion. Porodica i prijatelji su očajni i neutešni nakon tragedije, a jedan od njih je za Kurir naveo da je Nikola to, navodno, uradio zbog mržnje prema bivšoj supruzi .

- Mi svi mislimo da je Nikola namerno ubio dete i sebe. Nažalost, teško mi je da u to prvo poverujem, a potom i da izustim. Ali on je to uradio iz mržnje, neke opsesije prema toj nesrećnoj ženi sa kojom je bio u braku. Tužno je sve što se desilo - kaže poznanik Nikole M. za Kurir i dodaje: