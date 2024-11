On je, podsetimo, nedavno lociran u selu Obarde u Crnoj Gori , gde ga je u toku noći videla meštanka ovog sela koju je probudio lavež pasa, a primećen je i na nadzornim kamerama. Glavno pitanje koje se postavlja u ovom slučaju nesvakidašnjeg begunca jeste, kako uspeva sam, pešačeći, toliko dugo da izmiče policiji. Odgovor je, nepristupačan teren i nelegalni prelazi kroz šume, koje on odlično poznaje.

Nepristupačan teren

Balijagić suviše dobro poznaje teren

Alija igra cik-cak igru

Predati se neće

Na pitanje koji je najbolji način da se Balijagić uhvati, Dimitrije Milutinović kaže da mi to ne možemo znati, ali i otkriva šta bi on uradio da je na mestu pripadnika policije koji ga traže.

- Zavisi od informacija sa terena, mi ih nemamo i ne treba ni da ih imamo. Pretpostavljam da se sa ove strane kod nas, operativnim radom se pokrivaju sva ta rizična ili kritična mesta, gde bi on ponovo mogao da pređe granicu, to sam siguran. Znajući koliko je ljudi tamo, mislim da idemo na to da blokiramo našu granicu, da mu ne dozvolimo povratak, odnosno, ukoliko bude uočen da će se pokušati sa nekim hapšenjem, u šta ja sumnjam jer se on predati neće. Prema mom mišljenju kada bi bio uočen negde, zbog zaštite samih policajaca i vojnika koji su u potrazi za njim, ja bih na njega ukoliko upotrebi oružje, pustio službene pse. Imamo obučene pse koji bi ga onesposobili, ne ubili, ali dovoljno je da bude onesposobljen. Upotreba vatrenog oružja je jednako kvalifikovana kao upotreba službenog psa, i za jedno i za drugo se izdaje posebno odobrenje ili naređenje. Mnogo mu je teže da pogodi psa u trku, nego čoveka - zaključio je Milutinović.