- Mi svi mislimo da je Nikola namerno ubio dete i sebe. Nažalost, teško mi je da u to prvo poverujem, a potom i da izustim. Ali on je to uradio iz mržnje, neke opsesije prema toj nesrećnoj ženi sa kojom je bio u braku. Čuli smo da je on nju pritiskao da se pomire, slao joj poruke, uznemiravao pozivima. Ona to nije prijavljivala policiji, nije slutila da ovako nešto može da se desi. Njemu je samo bilo važno da li je ona našla drugog partnera, a moguće da je sada čuo da je ponovo srećna u tom smislu i da je želeo da joj napakosti i da joj uništi sreću - rekao je poznanik Nikole M. za Kurir.