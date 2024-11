"Okrivljenom M.M. se stavlja na teret da je dana 21.10.2024. godine oko 20.21 čas, u Beogradu, GO Novi Beograd, na raskrsnici ulice Jurija Gagarina i ulice Dušana Vukasovića, u stanju veoma teške alkoholisanosti - pod uticajem alkohola od 1,9 promila u krvi i pod dejstvom psihoaktivne supstance kokain, ugrozio javni saobraćaj i doveo u opasnost telo ljudi, pa je usled toga kod maloletnog oštećenog A.K. nastupila teška telesna povreda opasna po život, kog oštećenog je okrivljeni ostavio bez pomoći, a čiju je povredu prevoznim sredstvom prouzrokovao, na taj način što je upravljao putničkim motornim vozilom marke „audi A3" i kretao se brizinom ne manjom od 80 km/čas na delu puta gde je dozvoljeno kretanje brzinom od 50 km/čas, pa je ušao u raskrsnicu kada mu je semaforom prolaz bio zabranjen - crveno svetlo, usled čega je došlo do kontakta bočne leve strane vozila marke „audi A3" sa čeonim delom vozila marke „škoda kodiak", kojim je upravlao vozač I.I. koji je u raskrsnicu ušao kada mu je na semaforu bilo zeleno svetlo, da bi se nakon kontakta vozilo marke "audi A3" zarotiralo, pa je okrivljeni zadnjim levim delom vozila udario telo maloletnog oštećenog A.K., koji je stajao na razdelnom ostrvu i odbacio ga na tramvajsku bašticu, usled čega je oštećeni zadobio teške telesne povrede opasne po život u vidu nagnječenja mozga i višestrukih preloma kosti lica i tela, nagnječenje tkiva pluća, jetre i desnog burega, da bi potom okrivljeni izašao iz vozila, zajedno sa suvozačem - okrivljenim S.J. i maloletnom V.S., koja je sedela na zadnjem sedištu vozila sa dvoje maloletne dece, te su brzim hodom napustili lice mesta, ne pružajući pomoć maloletnom oštećenom, već ce krio u obližnjoj šumi sve dok od strane policijskih službenika IJ92 nisu pronađeni.