- On nije kupio te pištolje, imao je sve od oca koji je bio vojno lice. Tako da, od toga nema ništa, nego se radi o tome, ide u pravcu da ne odgovaraju njegovi roditelji. U svakom slučaju, on je sve to osmislio, priču, on je ubijao pri čistoj svesti, nije imao emocije. Te njegove izjave su da bi se oslobodio krivice njegov otac i da bi se tu stavila tačka. On zna da će izaći za 20 godina. On će verovatno promeniti ime i prezime, kao i adresu, kada bude izašao iz zatvora.