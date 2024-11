"Nadam se da sam majstorski i profesionalno preklao suprugu. Ali to je samo pola posla koji sam planirao. Zaklao bih i ćerku, njenu decu i sina da me nisu sprečili", rekao je on.

"Dobijala sam batine i nikada nisam smela da pitam zašto. Sada imam 60 godina i sama se pitam kako sam još živa. Dok me tuče, ne smem da pitam ni zašto me tuče. Njegova majka me je molila da odem jer ako ona mora da trpi to nasilje da ne trpim i ja - čitao je mališan drhtavim glasom. Kad je pročitao poslednju rečenicu: "Nema bolje sutra kod takvih ljudi", mališan je zaplakao.