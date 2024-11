- To nije bilo pametno. Nikakvog razloga nije bilo da se te dve kuće sruše, kao što nije bilo razloga da se ubiju Mile Luković Kum i Dušan Spasojević. To je bila likvidacija, mrtva usta ne govore. Srušili kuću, ubili svedoke i ko da govori? Navodno su im našli puškomitraljez, ko još beži sa puškomitraljezom? Zašto nije Legijina kuća srušena, ako se radilo o osveti? Rušenje te dve zgrade je bilo zbog toga što se pričalo da su njih dvojica u zidovima prikrili materijal koji bi služio za ucenu. Znate da su neki ljudi bili tamo (znate na koga se sve aludiralo) i navodno se i orgijalo u tom bazenu. A, onaj ko je to uradio je budala i odgovoran je za sve moguće špekulacije koje su usledile.