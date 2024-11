- Tišina je bila celo jutro, srela sam ih oboje napolju, radili su nešto po dvorištu, planirali su da srede živu ogradu, odnosno da je skrate, pa je Ana otišla do prvog komšije da pozajmi ručnu testeru i dala je Igoru u ruke kako bi se on bavio time, dok ona čisti. Verovatno je došlo do svađe, s obzirom na promene u ponašanju koje je Igor imao. U tom nekom besu, on se potpuno promeni, jasno se vidi kada prestane sa terapijom koju je uzimao, verovatno je juče došlo do toga, a testera mu je, nažalost, bila pri ruci - rekao je komšija za Kurir i dodao kako je i dalje u šoku zbog zločina koji ih je sve u ulici uznemirio rekavši da ovo nije video ni u najgorim horor filmovima.