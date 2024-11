- Nedelja nam je počela u suzama, kao i svaki dan, ali današnji dan nam je posebno teško pao. Naša Tina je trebalo da proslavi svoj 10. rođendan, toliko se radovala tome, čini se kao da mesecima unazad priča samo o slavlju i drugarima, a sada je nema da ugasi 10 svećica na torti. I ona i njena sestra nisu to doživele, a tek su zakoračile u život - rekao je kroz suze ožalošćeni deda.

S obzirom na to da on sa suprugom živi u Loznici, odmah rano ujutru otišli su zajedno do crkve kako bi zapalili sveću za pokoj duše nastradalim voljenim osobama, a kako nam je ispričao, roditelji devojčica dan proveli su na seoskom groblju u Kovilju gde Tina i Sara počivaju zajedno sa svojim dekom.