Stanovnici Vraneške doline kod Bijelog Polja danas su blokirali magistralni put u mestu Slijepač Most , izražavajući nezadovoljstvo tokom istrage i neuspehom policije da pronađe Aliju Balijagića, osumnjičenog za dvostruko ubistvo. Okupljeni meštani zahtevaju odgovornost i ostavke visokih policijskih zvaničnika, dok obećavaju radikalizaciju protesta ukoliko njihovi zahtevi ne budu ispunjeni. Na licu mesta nalazi se naš reporter Emir Ličina, koji prati dešavanja iz minute u minut.

- Informacije koje trenutno imamo ukazuju na to da su u selu Sljepčev Most počele blokade. Meštani su se okupili u znak protesta kako bi izrazili nezadovoljstvo dosadašnjom istragom u slučaju Alije Balijagića. Prema njihovim rečima, blokada je postavljena kako bi se skrenula pažnja javnosti i izneli zahtevi. Njihovi zahtevi upućeni su visokim predstavnicima policijskih uprava u Crnoj Gori, od kojih traže ostavke za one koji nisu adekvatno radili na rešavanju ovog slučaja. Blokada će, kako su organizatori najavili, trajati dva sata. Trenutno se na ovom mestu okupio veliki broj građana, a događaj još uvek nije počeo. Organizatori su nam rekli da će, ukoliko njihovi zahtevi ne budu ispunjeni, protesti biti radikalizovani. Prolaz ovom saobraćajnicom biće obustavljen u trajanju od dva sata - rekao je Ličina i dodao: