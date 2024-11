"Sve sam ih pobila, neće me više maltretirati, zovi policiju", izustila je tog 2. marta 2015. godine Teodora Viktorović, svom mužu Borislavu Stamenkov, sa kojim je takođe, između ostalog, živela u stanu na Vračaru gde je ubila majku Ljiljanu Đukić (62) i baku Ivanku (91).

- Kajem se, teško mi je, naročito zbog bake! Ona nije bila ništa kriva - izjavila je na saslušanju Teodora Viktorović, dok je neprekidno plakala. Ona je potom ispričala i kako je došlo do krvavog pira pre kog se žustro posvađala sa majkom.

- Tiho sam prošla kroz dnevnu sobu, slučajno zakačila majku i ona se iznervirala jer sam je probudila. Pokušala sam da je smirim. Ona je nastavila da viče i rekla mi je: „Ma boli me d*pe za tebe i tvoje dete.“ U tom trenutku sam začula bebu kako plače, pomislila sam da će me majka izbaciti. Videla sam u poluotvorenoj fioci sataru. Očekivala sam da će me majka povući za kosu, kao što je inače radila, pa sam uzela sataru sa obe ruke i okrenula se. Uzela sam je u ruke... Bila je teška. Okrenula sam se i zakoračila prema majci. Poslednje čega se sećam je njeno lice i raščupana kosa i oči - opisala je ona stravičan zločin.