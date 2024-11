Nakon što je satarom presudila majci Ljiljani i baki Ivanki Ðukić, Teodori su stavljene lisice na ruke, ali najpre, ona je zbog izuzetno lošeg stanja u kom je tada bila, odmah prevezena na VMA, gde je utvrđeno da je imala 3,5 promila alkohola u krvi, kao i to da je bila pod dejstvom narkotika.

Inače, Teodorin nevečani suprug, Borislav, jednom prilikom rekao je da joj je on oprostio što je ubila majku i baku, kao i to da je i dalje voli, s obzirom na to da je ona majka njegove dece.