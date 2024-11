- Ovo su značajni dokazi koji ruše odbranu oca i sina. Naime, Uroš Blažić je u svojoj odbrani naveo da njegov otac nema veze sa orzužjem koje je pronađeno u njihovim kućama posle masakra u selima Dubona i Malo Orašje, te da svi komadi pripadaju samo njemu i da ih je on nabavljao mimo znanja svog oca.I Radiša je pokušao "da se izvadi" na isti način, izjavio je u svojoj odbrani da oružje koje im je policija zaplenila nije njegovo, već od njegovog sina Uroša, te da on nije ni znao da on to poseduje. Međutim, prikazani video matetijali i fotografije u potpunosti demantuju ove tvrdnje - objašnjava izvor Kurira.