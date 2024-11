- Roditelji ubice iz Ribnikara su trebali da se pojave, a njihov advokat je rekao da će se oglasiti sutra zbog zanemarivanja sina i za nedozvoljeno držanje oružja. To što je suđenje odloženo nije ništa novo, uvek su u pitanju termini koji su za nekoliko meseci - rekao je Nedić.

Mašović je na tvrdnje dečaka da on nikada ne bi učinio ono što je učinio da postupci njegovih roditelja to nisu omogućili rekao da je normalno da se u tim godinama javi bunt i neprijatan odnos prema roditeljima, pa objasnio:

- Svako ko napravi problem će pričati o prošlosti, čim neko traži opravdanje to znači da traži uvek eksterni uticaj, da nije on kriv. Nažalost, vidi se da nešto nije funkcionisalo u porodici, ali svakako ovo nije ništa ekstremno. Ovo je slučaj u kome ne možemo sami sebi da objasnimo šta je poenta priče, a ovde je poenta da je dečak rođen sa predispozicijom i okruženje koje je uticalo da se ona upali.

On kaže i da se nada da će očevi dobiti najveću moguću zatvorsku kaznu, dok je Marković rekao da su dokazi neophodni za ovakve presude:

Marković kaže da je policija odradila odličan posao jer su obe ubice žive, jer bi to po njegovom mišljenju bilo streljanje.

- Postoji stav da je bolje da nekoliko krivih ljudi bude na slobodi nego da jedan nevin bude u zatvoru. Mi kao javnost imamo potrebu za konstantnim informacijama, a svaki detalj koji dobijemo nas tera da donosimo zaključke, ali nadležni to ne smeju da dozvole sebi - rekao je Mašović.

Još jedna vest koja je potresla javnost je i to što je u Novom Pazaru pronađeno telo dvoipogodišnjeg deteta, a više na ovu temu rekao je dopisnik Kurira Emir Ličina sa lica mesta:

- Organizovan je protest i blokada glavnog magistralnog puta. Gradonačelnici su nezadovoljni i kažu da neko mora da odgovara zato što je Balijagić i dalje na slobodi, a traže i ostavke. To su uglavnom meštani koji žive blizu mesta zločina, a mnogi i poznaju Balijagića, što izaziva dodatni strah. Meštani su na oprezu, zaključavaju se u svojim domovima, što nije tipično, a čitav slučaj je poremetio život meštana - rekao je reporter Kurira.

O ljudima koji na društvenim mrežama brane Aliju Balijagića, navodeći da on nakon ovog dvostrukog ubica nije našao nove žrtve u ljudima koje je sretao, Grgur je rekao:

Gosti su više puta istakli da je veliki problem to što će nakon zatvora dečak ubica i Uroš Blažić biti na slobodi, a da to igra bitnu ulogu i u slučaju Balijagića, jer je on proveo mnogo godina u zatvoru i tamo razvio određene sposobnosti.