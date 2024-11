Za volanom se u tom trenutku nalazio Stević koji je uparkirao džip preko puta zgrade i otrčao do stana u kojem je nešto zaboravio. Tada je Teodora sa suvozačevog mesta prešla na vozačevo. Kroz nekoliko trenutaka, iz žbunja je istrčao ubica i kroz zatamljena stakla iz "tetejca" koji probija pancir ispalio nekoliko hitaca u devojku, a zatim pobegao u pravcu Bulevara patrijarha Pavla.

Prva saznanja u istrazi ukazivali su na to da je devojka ubijena greškom, da je prava meta bio njen momak Stević. U prilog toj tezi išlo je i to što je Stević imao dosije , za razliku od Teodore.

Taj snimak, ali i operativna saznanja istražitelja ukazivala su da je smrtonosne hice u devojku ispalio Goran Cvijetić iz Budisave. Osim toga, neka nezvanična potvrda da je on povezan sa ovim zločinom, bila je i to što je u to vreme imao problema sa hodom, kao i ubica na lošem snimku nadzorne kamere.