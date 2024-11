- Vladan je tog dana otišao do pijace da vidi kakve su cene kupusa pošto je planirao da stavlja zimnicu sa suprugom. U jednom trenutku se vratio do stana da uzme novac, a zatim je krenuo ka automobilu da bi se vratio na pijacu. Njegova supruga se jako zabrinula pošto ga nije bilo dugo, a onda ga je pozvala na telefon. Medicinska sestra se javila na telefon i rekla da je Vladan u bolnici. Jako joj je teško to palo, svima nama - kaže Vladanov rođak.