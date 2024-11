- Roditelji su sve to znali i pored toga nisu reagovali da mu to zabrane , da se obrate psihologu! Takođe, u školi su morali da osete da nešto nije u redu sa tim detetom i da ima neki problem u svom unutrašnjem razvoju ličnosti, psihološkom profilu. Oni su znali šta sve njihovo dete radi, a nisu preduzeli ništa. Dete koje ima takve unutrašnje probleme i koje je zanemareno, ono ima dodatnu unutrašnju želju da to preinači u zločin i da mu je istovremeno dostupno oružje i da je obučavano u tome. On je idealan masovni ubica, kakvog ni u Americi, apsolutno, nisu imali prilike da naprave - kaže Anđelko Aćimović.

- Postoje dve vrste tih idiota. Jedni imaju cilj da zbog straha kada naiđu na policiju, da se ubiju. Oni to i planiraju ranije. I on je sigurno imao takve ambicije. Međutim, za to treba da imate i druge karakteristike. Njegov egocentrizam i taj narcizam su toliko jaki, da je on pokazao kukavičluk i nije izvršio samoubistvo. Već je u tom trenutku, kada je završio sa tragičnim pucanjem, s pucanjem koje je trajalo tačno toliko sekundi koliko traje i runda njegove igrice. Kada je završio, onda se uplašio i bio je svestan, jer je dosta to studirao. On je sve to kopirao. Znači, od početka do kraja. Znači, i te flaše sa zapaljivom tečnošću, sve to je bilo isplanirano kao kopija - kaže Anđelko.