- Ono što se dogodilo u Novom Pazaru pogodilo je sve one koji su čuli ovu vest. Dvoipogodišnje dete je juče umrlo u ovom gradu, još uvek nemamo tačnu informaciju kako je došlo do toga. U ranim jutarnjim časovima na adresu hitne pomoći stigao je poziv, a oni su odmah izašli na teren i u naselju Blaževo su zatekli dete koje se u tom trenutku nalazilo u zaista teškom stanju. Lekari su odmah krenuli sa reanimacijom, dete je zatim transportovano do novopazarske opšte bolnice gde je nedugo zatim i preminulo.