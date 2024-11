- Svaka porodica ima probleme u vezi sa tim. Zajedničko za sve nas je da mislimo da su to samo deca koja nisu dovoljna hrabra da pređu neku granicu. Verujem da su i ti roditelji bili ubeđeni da su radili sve najbolje, ali nije bilo emocija i empatija. One su neophodne za razvoj organizma. Ne možemo da zaboravimo da je vreme u kojem živimo vrlo složeno, empatija se zaboravlja u drugim odnosima - započela je i nastavila:

- Formativni faktori razvoja su porodica, škola, učenje i lični razvoj deteta. U kakvom se svetu kreće dete isto tako je faktor. Kada pogledamo kako se roditelji ophode sada, oni ne povezuju odogovornost sa sobom. Postoji problem da prihvate tako nešto, ne mire se sa tim. Ovde je u pitanju mlad čovek kome se pripirsuje da nije imao empatije, pitanje je da li je još nešto osim porodice dovelo do toga. Dete koje je raslo u stabilnoj sredini neće doći u takvo iskušenje, to je činjenica. U ovom slučaju, nalazio se blizu oružja što je internalizovao misao da je to za pohvalu i nešto što ga čini superiornim . Brine me što imamo toliko dece u čiji svet ne možemo da zavirimo.

- Veštačenja mogu mnogo da pokažu. Veštak je taj koji će otvoriti pitanja i dati odgovore na njih. Sve što je rekla moja sagovornica je tačno. Pitanje je do koje mere možemo ući u dečiji svet. Pitanje je koliko je to i neophodno ukoliko vidite da su neki osnovni postulati funkcionalni. Psiholozi i psihijatri mnogo bolje će objasniti do koje mere treba ulaziti u to. Ovo nije nova optužnica kada su u pitanju rodtielji izvršioca, ona je proširena. Tužilaštvo je tokom dosadašnjeg postupka došlo do saznanja o postojanju činjenica i okolnosti koji predstavljaju opravdanu sumnju da su roditelji dečaka ubice izvršili i krivično delo čija se suština svodi na zanemarivanje maloletnog deteta. U krivično pravnoj praksi može imati mnogo konkretnih vidova - rekao je Roskič i istakao: