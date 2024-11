- Ja ne mogu da vratim život, žao mi je. Nisam ubio tog čoveka, ja sam se branio - rekao je Sultan G. i opisao šta se dešavalo kritične večeri. Prema njegovim rečima, on je sa još jednim poznanikom, za kog je rekao da se zove N. I., otišao u stan kod sada pokojnog Tucakova, gde su konzumirali alkohol, da bi u jednom momentu došlo do potezanja noža.

- Uhvatio me je za levu nadlakticu, udario me i krenuo desnom rukom da me ubode. Ja sam ga desnom rukom sprečio, a u toku otimanja noža ubo sam ga u ruku. Potom sam spustio nož dole, a kada me je udario po leđima, posekao sam ga sečivom po butini. On je počeo da pada i udario je glavom u frižider. Ja ga nisam više ni jednom ubo, ali sam video N. kako ga ubada - ispričao je okrivljeni Sultan G. i kroz plač dodao da je odgurnuo N. I. i rekao mu da će ubiti čoveka.