- Slobode su lišeni: A.M., Ž.Z., B.D., V.M., Ž.G. i M.M. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Ovu organizovanu kriminalnu grupu predvodio je državljanin Sirije A.M., visokopozicionirani pripadnik međunarodne kriminalne grupe „El Saravi“, koji je svoje kriminalne aktivnosti organizovao iz Egipta, preko tzv „zapadnobalkanske rute“ do Nemačke, Velike Britanije i drugih zemalja EU. Svoje kriminalne aktivnosti koordinisao je sa ostalim pripadnicima međunarodne kriminalne mreže duž cele rute krijumčarenja, dok su na teritoriji Srbije pripadnici organizovane kriminalne grupe vršili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi na taj način što su u cilju sticanja finansijske koristi vršili nedozvoljen prelaz državne granice Republike Bugarske i Republike Srbije, zatim nedozvoljen tranzit sa teritorije opštine Dimitrovgrad, Pirot i Bosilegrad do Beograda i nedozvoljen boravak na teritoriji Beograda za najmanje 159 iregularnih migranata, a u cilju daljeg tranzita ka zemljama Zapadne Evrope, nakon čega su ostvarenu finasijsku korist, organizator i pripadnici organizovane kriminalne grupe, delili u zavisnosti od njihovog zadatka - saopšteno je iz Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.